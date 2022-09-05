Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Onur Cem Kara'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mesai arkadaşları, vincin altında kalan işçiler için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Cem Kara, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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