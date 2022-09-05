Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

05.09.2022 11:41

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada bulunan rulo transfer köprüsü üzerindeki 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 3 işçi de yaralandı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde metal levha üretimi yapan fabrikada, rulo transfer köprüsündeki 1,5 tonluk taşıma vinci, işçiler Mustafa Halil Özbilgiç (23), Mehmet Nuri Orhan (42), Yücel Tezcan (56) ve Onur Cem Kara'nın üzerine devrildi.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Mesai arkadaşları, vincin altında kalan işçiler için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, işçilerden Onur Cem Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vincin altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Halil Özbilgiç'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Onur Cem Kara'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Cem Kara, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da feci kaza! 1,5 tonluk vinç işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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