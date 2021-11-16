Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan L.Y'nin, Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, bu kişiyi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde gözaltına aldı.
Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilmiş hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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