Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı - Son Dakika

Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı

17.04.2021 20:49
Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı, System.String[]

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yenidoğan Mahallesinde yenilenen Halk Ekmek büfesinin açılışını yaptı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Yenidoğan Mahallesinde yenilenen Halk Ekmek büfesinin açılışını yaptı.

Yenidoğan Mahallesinde tadilatı yapılan ve yenilenen Halk Ekmek büfesinin açılışını yapan Belediye Başkanı Alim Işık, büfeleri Belediye Kütahyaspor'un renginden esinlenerek mavi lacivert yaptıklarını söyledi.

Başkan Alim Işık, "Hayırlı günde hayırlı hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Yenidoğan Mahallemizde, Kütahya Belediyemizin müsteciri olan Halk Ekmek Fabrikamızın işlettiği büfemizi yeniledik. Yenilediğimiz büfemizi açıyoruz ve Yenidoğan'lı hemşerilerim başta olmak üzere tüm Kütahya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Büfemizin dış rengini şanlı Belediye Kütahyaspor'umuzun renginden alarak mavi lacivert olarak belirledik. Büfelerimizi bu renkte yeniliyoruz" dedi.

Pide fiyatları ile ilgili kamuoyunda oluşturan yanlış bilgilere dikkat çeken Başkan Işık, pide fiyatlarını Kütahya Belediyesi belirlemediğini söyledi.

"Pide fiyatları yanlış bildiriliyor"

Işık, "Pide fiyatlarını konusunu yeniden kamuoyuna açıklamakta yarar görüyorum. Pide fiyatlarını Kütahya Belediyesi ve Belediye Başkanı belirlemiyor. Oturduğu yerden kamuoyuna yanlış bilgi veren il başkanları dahil olmak üzere, tüm hemşerilerime duyuruyorum. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Esnaf Odaları Birliği'nin belirlediği Ramazan ayı susamlı pide fiyatları gram başına 1 kuruş olacak şekilde, 400 gram pide 4 TL, 250 gramlık pide 2 buçuk TL'dir. Belediyemizin müsteciri olan Halk Ekmek, ihale döneminde yaptığı sözleşme gereği ilgili odaların belirlemiş olduğu liste fiyatlarından yüzde 20 indirim yapma zorunluluğu vardır. Bu kapsamda 405 gram pide Kütahya Belediyesinin kontrolünde çalışan bu büfelerde 3 lira 25 kuruştan satılmaktadır" dedi.

"Belediye Kütahya'nın belediyesidir"

Kamuoyunu yanlış bilgilendirme yaparak açıklama yapanların, belediyeye karşı olan düşmanlıklarını ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Işık, "2,5 liraya pide yok diyen il başkanına buradan sesleniyorum. 2,5 liralık pide ilgili odaların belirlediği tarife fiyatlarına göre 250 gramlık pidedir ve susamlı pidedir. Bu pide Halk Ekmek büfesinde satılırsa 2 liradır. Bilmeden konuşmak, kamuoyunu yanlış yönlendirmek belediye olan düşmanlığının açık göstergesidir bu insanların. Belediyeye düşman olmanıza gerek yok. Belediye Kütahya'nın belediyesi, Belediye görevini yapıyor. Denetim ve kontrol görevini yapıyor. Kendi müstecirinde de indirimli fiyattan pide satıyor mu satmıyor mu bunu denetliyor" dedi.

"Başka kurumlara müdahale edemeyiz"

Başkan Işık, açıklamasının devamında "Başka kurumların görevlerini biz müdahale edemeyiz. Büfemiz yeniden hayırlı olsun. Temiz ve hijyenik, vatandaşımızın istediği en kaliteli hizmeti verecektir. Büfemizin mahallemize kazandırılmasında yoğun taleplerini bize ileten mahalle muhtarımız ve müstecirimiz ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Diğer mahallelerimizden gelen talepleri yerine getireceğiz. Şuanda mevcut olan 9'u aktif, 2'si aktif olmayan 11 büfemizi yeniledikten sonra diğer mahallelerin büfe taleplerini yerine getireceğiz" diye konuştu.

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Çakır, "Büfemiz gayet güzel oldu. Belediye Kütahyaspor'umuzun şampiyonluğa yürüdüğü bir dönemde mavi lacivert renklerde mahallemize yakışan bir büfe oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç ise, "Başkanımız göreve geldiğinde söz vermişti büfeler yenilenecek diye. Bu yenileme süreci devam ediyor. Yenidoğan büfemizi yeniledik, sırada 75. Yıl Mahallemiz var. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büfe açılışına Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Ömer Köse, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Mustafa Çakır, Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf Sarıkoç ve birim müdürleri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı
Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı
Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı

Halk Ekmek, Alim Işık, Yenidoğan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Göztepe maçında Fatih Terim'in oldukça moralsiz olduğu görüldü Göztepe maçında Fatih Terim'in oldukça moralsiz olduğu görüldü Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 288 kişi vefat etti, 62 bin 606 yeni vaka tespit edildi Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş? Tekrar gündem oldu Hadise, Ebru Gündeş-Reza Zarrab hakkında yıllar önce bakın ne demiş? Tekrar gündem oldu Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp İBB'nin Adalar'dan toplatıp sahiplendirdiği atlar tartışma konusu oldu! Hatay'a gönderilen 50 at kayıp Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı Antalya'da endişelendiren görüntüler! Sürü halinde geldiler, vatandaşlar deniz sezonu için kaygılı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok Galatasaray'da sezon başından bu yana dakika-gol istatistiğinde Kerem'den iyisi yok         
21:11
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
20:19
Twitter'a erişim sorunu devam ediyor Twitter'a erişim sorunu devam ediyor         
19:55
İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a tepki: Birlikte susacaktık İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur'a tepki: Birlikte susacaktık         
18:09
Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti         
17:51
17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 17 gündür kayıp olan hemşirenin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
16:14
Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi Rodallega'nın akıl almaz golünü rakip hoca Yılmaz Vural bile hayranlıkla izledi         
16:04
Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti Koronavirüse yakalandığını duyurduktan 10 saat sonra hayatını kaybetti         
15:17
5 gün sonra yoğun bakımdan çıkan korona hastası kadının ilk sözleri 5 gün sonra yoğun bakımdan çıkan korona hastası kadının ilk sözleri "Aşı yaptırın" oldu         
11:29
Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
11:28
Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam         
11:15
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 21:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da Halk Ekmek büfesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei