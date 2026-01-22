Kütahya'da Kahkaha Yogası Etkinliği - Son Dakika
Kütahya'da Kahkaha Yogası Etkinliği

Kütahya'da Kahkaha Yogası Etkinliği
22.01.2026 10:09
Huzurevi sakinleri için düzenlenen etkinlik, psikolojik iyi oluşa katkı sağladı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevinde kalan yaşlı bireylere yönelik "Kahkaha Yogası" etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının onayıyla yürütülen etkinlik, Fatma Sena Albayrak'ın Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Tez Çalışması kapsamında hayata geçirildi. "Huzurevinde Kalan Yaşlı Bireylerde Kahkaha Yogasının Psikolojik İyi Oluş ve Depresif Belirtilere Etkisi" başlıklı çalışma doğrultusunda düzenlenen programın 7'nci seansı huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca keyifli anlar yaşayan huzurevi sakinlerinin mutluluk ve memnuniyetleri yüzlerine yansırken, kahkaha yogasının psikolojik iyi oluşa katkı sağladığı gözlemlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kütahya, Yerel, Son Dakika

