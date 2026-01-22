Kütahya\'da Kaybolan Alzheimer Hastası Bulundu

Kütahya'da kaybolan 71 yaşındaki Alzheimer hastası, arazide bulundu.

Ağaçköy Mahallesi yakınlarında Porsuk Çayı kenarındaki tarlada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, baygın bulunan kişinin, 2 gündür aranan Alzheimer hastası Fahrettin Uçar olduğunu tespit etti.

Donmak üzere olduğu belirlenen Uçar, Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zafertepe Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Uçar'dan haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, polis, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.