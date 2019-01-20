Kütahya
'da merhum sanatçı Ömer Kısa anısına Hüsn-i Hat Sergisi
KÜTAHYA - Kütahya'da hattat Mahmut Şahin
ve öğrencileri, 1 yıl önce vefat eden Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı hattat Ömer Kısa anısına Hüsn-i Hat Sergisi düzenledi.
Sera AVM'deki sergide Mahmut Şahin ile öğrencileri Erkan Bakım, Ahmet Türk
, Mehmet Nuri
Erbay, Halil Doğaner, İsmail Tülüce, Kadriye Özkul, Ömer Özgül, Ömer Ünlüer, Hasan Hüseyin
Ertunç, Hidayet Şen
, Arif Çelik
, Hatice
Bütün, Eyüp Can Sarı
, Hüseyin Çulcu ve Ahmet Ercan
'ın eserleri yer aldı.
Hattat Arif Çelik, Ömer Kısa'nın çok özverili, fedakar ve gayretli bir sanatçı olduğunu ifade etti.
Kütahya Kent Konseyi
Sanat Merkezi ressamlarından Pakizer Doğan, merhum sanatçı Ömer Kısa'nın geride çok değerli eserler bıraktığını kaydetti.
29 eserin yer aldığı serginin 3 gün süreyle gezilebileceği belirtildi.