Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Başladı

Kütahya\'da Okçuluk Şampiyonası Başladı
30.01.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da 958 sporcuyla başladı.

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Kütahya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası başladı.

TOKİ 1000 kişilik spor salonunda gerçekleştirilen Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda 958 sporcu dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erduğan, şampiyona sayesinde antrenörleri ve velileriyle birlikte yaklaşık bin 300 kişiyi Kütahya'da misafir ettiklerini ifade ederek, "Bugün 8-9 yaş grubumuz yarışıyor. Daha sonra 10-11 yaş grubu yarışacak. 12-13 yaş grubu da yine miniklerin, cumartesi gününe kadar. Pazar günü de 14-15 yaş grubundaki yıldızlarımız yarışacak. Genel ödül törenimizi pazar günü gerçekleşecek. Pazar günü ödüllerini verip kutlu mirasın taşıyıcılarını yolcu edeceğiz" dedi.

'30 BİN LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTIK'

Federasyonun hızlı bir büyüme süreci yaşadığını vurgulayan Erduğan, "Türk Okçuluk Federasyonumuz 2019 yılında kuruldu. 2019 yılından bu tarafa sıfırdan başlayarak 6-7 yıllık bir süreçte 30 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından bir tanesiyiz. Geleneksel Türk okçuluğu bizim insanlarımızın DNA'sını yansıtmaktadır. Çocuklarımız bir kürsüye çıksın, bir yarışmada şampiyon olsun diyorsanız herhangi bir spor dalına yönlendirebilirsiniz. Ama nesil yetiştirecekseniz, bizim DNA'mızdan çıkan, bizim örfümüzü, adetimizi ve binlerce yıllık kültürümüzü taşıyan geleneksel Türk okçuluğuna yönlendirmenizi önemle rica ederiz" şeklinde konuştu.

Üç gün sürecek şampiyona, 1 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Türkiye, Kütahya, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in bu görüntüsüne sert tepki: Utanmadan mikrofon tokatlıyorlar
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:55:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Okçuluk Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.