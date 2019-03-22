Kütahya'da Orman Haftası Etkinlikleri

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ağaç Bayramı programı düzenledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ağaç Bayramı programı düzenledi.



Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Bahçesinde gerçekleştirilen 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende bir konuşma yapan Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, tüm hafta boyunca ormanları bilinçli kullanmanın ve korumanın önemini değişik etkinliklerle anlatarak tüm insanların ormanlara karşı duyarlı ve bilinçli olmasını sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.



Hedeflerinin Kütahya'nın ve tüm ilçelerinin etrafında yeşil kuşaklar oluşturarak insanlara daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak olduğunu belirten Kayım, "Suyumuzu, havamızı, toprağımızı, diğer canlılarla paylaştığımız dünyamızı ve ormanlarımızı geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarımızda bizle gönül birliği yapan bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve bütün vatandaşlarımıza katkıları sebebiyle en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz Orman Genel Müdürlüğü ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı bir günle sınırlamıyoruz, ormancılık adına çalışmalarımızı her gün sürüyor ve yarınlara yemyeşil bir dünya bırakmak istiyoruz. Bugünde burada siz değerli katılımcılarımız ile birlikte fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Günümüz kutlu olsun" dedi.



Vali Ömer Toraman, törendeki konuşmasında 21 Mart Dünya Ormancılık gününü kutladı ve ormanların geleceğimiz açısından önemine vurgu yaptı.



Konuşmaların ardından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül takdiminin ardından Cumhuriyet Ortaokulu Folklor Ekibi gösterilerini sundu.



Ağaç Bayramı töreni fidan dikim tekniği hakkında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Ağaçlandırma Şefi Cihan Akbaş'ın bilgi vermesinden sonra Vali Ömer Toraman ile protokol üyelerinin fidan dikmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

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