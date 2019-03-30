Kütahya'da Orman Yangını
54 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Bakırlı mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına, Simav
, Gediz Emet
ve Şaphane Orman Bölge Şefliğine bağlı 15 adet arazöz, 4 adet tanker, bir dozer ve 3 adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerin de katıldığı yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım söndürme çalışmalarını takip ederek bilgiler aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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