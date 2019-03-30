Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Orman Yangını

Kütahya'da Orman Yangını

54 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kütahya'da Orman Yangını, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bakırlı mevkiinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına, Simav, Gediz Emet ve Şaphane Orman Bölge Şefliğine bağlı 15 adet arazöz, 4 adet tanker, bir dozer ve 3 adet ilk müdahale aracı müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerin de katıldığı yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım söndürme çalışmalarını takip ederek bilgiler aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Gediz, Simav, Şaphane, Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili Genci Rencide Ettiği İddiasıyla Gündeme Gelen Mine Koraş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Orman Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]