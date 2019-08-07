Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
46 dakika önce
Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:19 Kaynak: AA
'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaşar Demir
'in (47) kullandığı 26 FY 444 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı