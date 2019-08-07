Son Dakika Haberleri: Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

46 dakika önce

Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Yaşar Demir'in (47) kullandığı 26 FY 444 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar Demir, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:19 Kaynak: AA
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