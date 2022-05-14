Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı

14.05.2022 10:48
Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı

Kütahya'da piyasaya sahte sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da piyasaya sahte sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sevgi Yolu üzerinde faaliyet gösteren iş yerine sahte para veren şahıslar olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bahsi konu iş yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmada, suça karışan İ.S.(29) ve R.G.(30) isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinden, araçlarından ve müşteki işyeri sahibine verdikleri anlaşılan toplam 70 adet, sahte olduğu değerlendirilen 100 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

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İnşaattaki konteyneri çaldılar İnşaattaki konteyneri çaldılar Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı - Son Dakika
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