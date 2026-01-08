Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

08.01.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu, trafik aksadı.

Görüntü dökümü

-------------------------------

-Ayvalık'tan batan teknelerden görüntü

-Edremit'ten kütükler ve köpük görüntüsü

Haber-Kamera: Kadri KAYA - Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, -

=============================================

2) KÜTAHYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'ni ve bazı yolları su bastı. Su baskınlarının olduğu bölgelerde trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Eskişehir istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölücek Mahallesi'nde ise başka bir alt geçidi basan su nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Belediye, Karayolları ve AFAD ekipleri, oluşan su birikintilerini gidermek için çalışma başlattı. Bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Yağışın gece saatlerinde aralıklarla ve karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kütahya, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu 17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:30:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.