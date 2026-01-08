Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Görüntü dökümü

-------------------------------

-Ayvalık'tan batan teknelerden görüntü

-Edremit'ten kütükler ve köpük görüntüsü

Haber-Kamera: Kadri KAYA - Abdulkadir AYDINIŞIK/ BALIKESİR, -

=============================================

2) KÜTAHYA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde bulunan Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'ni ve bazı yolları su bastı. Su baskınlarının olduğu bölgelerde trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Eskişehir istikametine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Alt geçitte biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölücek Mahallesi'nde ise başka bir alt geçidi basan su nedeniyle bir araç mahsur kaldı. Belediye, Karayolları ve AFAD ekipleri, oluşan su birikintilerini gidermek için çalışma başlattı. Bazı evlerde de su baskınları meydana geldi.

Yağışın gece saatlerinde aralıklarla ve karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.