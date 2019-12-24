Kütahya'da sıra dışı Mehmet Akif Ersoy anma programı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy anma haftasında sıra dışı bir anma programı gerçekleştirildi. Programda bu defa öğrenciler değil, protokol üyeleri öğrencilere Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okudu.



20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası çerçevesinde Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programında bu defa öğrenciler değil, protokol üyeleri öğrencilere Mehmet Akif Ersoy şiirlerini okudu. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Ast. Çvş Yunus Emre Baltakesmez, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Yardımcısı Erdem Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, Vergi Dairesi Müdürü Hasan Erdoğan, İlçe Tapu Müdürü Yusuf Yaman, Emet Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Nesrin Açıkgöz, Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, Emetbor İşletme Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş ve İlçe Müftüsü İsmail Çınar sahnede Mehmet Akif Ersoy şiirleri seslendirdi.



Mehmet Akif Ersoy anma haftası münasebetiyle İlçe Kaymakamlığı olarak bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek "Öncelikle okul kütüphanelerimizde ve halk kütüphanemizde Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden oluşan köşeler oluşturduk. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ile ilgili okullarımızda söyleşiler ve şiir programları yapıldı. Yine Kaymakamlığımız organizasyonunda ilçemizdeki tüm birim amirlerinin katılıp şiir okuduğu bir program geçekleştirdik. Bu program çok başarılı geçmiş olup, Mehmet Akif'in kişiliği ve şiirleri üzerine çok olumlu etkiler ve algılar oluşturdu. Mehmet Akif Ersoy ülkemizin yetiştirdiği en büyük değerlerden birisi olup Hakk'ın sesidir, milli şairimizdir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



Milli şairimiz, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ilçe olarak rahmet ve minnetle andıkalarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "20-27 Aralık tarihleri milli şairimizin hem doğum hem de ölüm yıllarını içeren tarihler arasında İlçe Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Emet Belediyesi olarak bir anma programı gerçekleştirdik. Bu haftada Emet Belediyesi olarak Mehmet Akif Ersoy şiir CD'leri kitap ayraçları dağıttık. Bugünde tüm ilçe idarecileri olarak Hakk'ın sesi Mehmet Akif'in eserlerinden birer şiir seslendirdik. Sonsuza kadar okunacak şiirleri seslendirdik. Mehmet Akif Ersoy programlarında emeği geçenlere şükranlarımı sunarken, milli şairimizi rahmetle anıyor, kendisi ile meslektaş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığımızda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığının da talimatları ile tarihinde ilk defa geniş bir programlarla kutlanan Mehmet Akif Ersoy anma haftası kapsamında yoğun bir program uyguladıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, "İlçe Kaymakamlığı önderliğinde, Emet Belediyesi destekleri ile yoğun programlar hazırladık. Mehmet Akif Ersoy haftasında hem bizler, hem de okullarda düzenlenen etkinliklerle öğrencilerimiz milli şairimizi daha iyi tanıma ve anlama fırsatı bulduk. Okullarımızda Uğur Işılak'ın Akifçe albümünden eserler bu hafta için zil sesi olarak ayarlanarak, öğrencilerimizin farkındalığı ve duyarlılığı en üst seviyeye çıkarıldı. Ben, başta Kaymakamlığımız, ilçe kurumlarımız, okul idareci ve öğretmenlerimize etkinliğe katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA