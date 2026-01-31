Kütahya\'da Trafik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehrin kilit noktalarında gerçekleştirdikleri ehliyet ve ruhsat kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Bölücek yol ayrımında yoğunlaşan denetimlerde, özellikle ticari araçların evrakları tek tek kontrol ediliyor.

Kütahya'da trafik düzenini sağlamak ve kazaları minimuma indirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimler, sabah saatlerinden itibaren Bölücek yol ayrımı mevkiinde yoğunlaştı.

Ekipler, durdurulan araçlarda sürücülerin belgelerini incelerken, ticari araçlara yönelik teknik şartlara uygunluk denetimi de gerçekleştirdi. - KÜTAHYA