Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı

21.05.2022 10:05

Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde M.U. ve Y.S. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına yönelik bilgiye ulaşıldı. Şüphelilerin iki şahsa 0,47 gram uyuşturucu madde satışı yaptıklarının tespiti üzerine şahısların ikametinde yapılan aramada, 83 adet satışa hazır vaziyette 22,5 gram metamfetamin, 1,10 gram bonzai, 1 adet payp ve 3 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U. ve Y.S. isimli şahıslar hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılıp, adli makamlara sevk edildi.

Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı
Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kişi yakalandı - Son Dakika
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