Kütahya\'daki Kazalar KGYS Kameralarına Yansıdı

Kütahya'da aralık ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntülerde, kazalara en çok dikkatsizliğin sebep olduğu görüldü.

Bölücek Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçen bir otomobil, yolda yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın hafif şekilde yaralandı.

Kütahya-Tavşanlı kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki reklam panolarına çarptı, ardından aracıyla şarampole yuvarlandı.

KGYS görüntüleri, kent genelinde meydana gelen kazalarda en önemli etkenlerin dikkatsizlik ve olumsuz hava koşullarında kural ihlali olduğunu gösterdi. - KÜTAHYA