Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı - Son Dakika

Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı

28.11.2020 10:51
Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Selçuk Alıç ve yeni yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak görevlerine başladılar.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine seçilen Selçuk Alıç ve yeni yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını alarak görevlerine başladılar.

Adileye çıkışı konuşan Başkan Selçuk Alış, "22 Kasım Pazar günü gerçekleştirdiğimiz İl kongremiz sonrasında bugün mazbatımızı alarak görevimize başlamış bulunuyoruz.Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendiye ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof.Dr. Edip Semih Yalçın Beyefendiye şahsıma duydukları güven ve esirgemedikleri desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.Kongremize katılımları ile bizleri onurlandıran ve divan yönetimini gerçekleştiren Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Şekerci, İzmir Milletvekilimiz Taner Osmanağaoğlu ve MYK Üyelerimiz Özgür Bayraktar ve İbrahim Özbay ve Kütahya Belediye Başkanımız Alim Işık Beyefendilere de teşekkür ediyorum.Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı kongremize katılamayan, kongremizin partimize yakışır bir şekilde gerçekleşmesi için her anlamda büyük destekleri olan Kütahya Milletvekilimiz Ahmet Erbaş Bey'e de teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Kongremize katılarak ve sonrasında arayarak, mesaj atarak desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime ve dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başladık.2023 lider ülke Türkiye hedefleri doğrultusunda çıktığımız bu yolda azim ve kararlığımızla inanıyorum ki hedeflerimize bir bir ulaşacağız. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı
Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı

Milliyetçi Hareket Partisi, Kütahya, Selçuk, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kütahya MHP'de yeni yönetim göreve başladı - Son Dakika


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