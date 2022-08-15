Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muratlı köyünde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları hasar gördü.

Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Domaniç, Kütahya, Güncel, Son Dakika

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