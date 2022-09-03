Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.09.2022 16:08
Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde iki grup arasında haraç isteme meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde iki grup arasında haraç isteme meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, ticaretle uğraşan R.V. (28), kendisinden tehditle haraç isteyen Ahmet Ertunç (34) ile Mamak köyü kavşağı yakınındaki alanda buluşmak için sözleşti.

Buluşma noktasına arkadaşlarıyla giden iki taraf arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Ertunç ile beraberindeki H.K. (28), silahla açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan Ertunç müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan H.K'nin tedavisi aynı hastanede sürüyor.

Cinayet ve yaralama olayının faili olduğu iddia edilen R.V. ile 6 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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