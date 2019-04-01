Son Dakika Haberleri: Kütahya'nın Yeni Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık

Kütahya'nın Yeni Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık

1 saat önce

KÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Alim Işık seçildi.

Kütahya'nın Yeni Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık, System.String[]
KÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre,  MHP'nin adayı Alim Işık seçildi. 

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'den aday gösterilen Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti'den mevcut belediye başkanı  Kamil Saraçoğlu'nun yerine aday gösterilen  Ahmet Sami Kutlu ise ikinci sırada yer aldı. 

ALİM IŞIK KİMDİR?

Alim Işık, 3 Şubat 1959'da, Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitiren Işık, yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Alim Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: DHA

MHP, Kütahya, Alim Işık, Politika
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