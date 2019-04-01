Kütahya'nın Yeni Belediye Başkanı MHP'li Alim Işık
1 saat önce
KÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Alim Işık seçildi.
KÜTAHYA Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP
'nin adayı Alim Işık
seçildi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'den aday gösterilen Alim Işık, Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçildi. AK Parti
'den mevcut belediye başkanı Kamil Saraçoğlu
'nun yerine aday gösterilen Ahmet Sami Kutlu
ise ikinci sırada yer aldı.
ALİM IŞIK KİMDİR?
Alim Işık, 3 Şubat 1959'da, Kütahya'nın Simav
ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü'nü birincilikle bitiren Işık, yüksek lisans ve doktorasını ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Alim Işık, evli ve 3 çocuk babasıdır. - Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: DHA
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