Kütahya\'dan Spor ve Gençlik Başarıları

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısında, ilin spor, gençlik ve yurt hizmetleri alanlarında elde ettiği başarılar kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Kütahya'nın sporda Türkiye genelinde ikinci, yurt hizmetlerinde ise altıncı sıraya yükseldiğini açıkladı.

Kütahya'nın bazı spor branşlarında dikkat çeken bir seviyeye ulaştığını belirten İl Müdürü Küçük, özellikle ragbi ve hentbol branşlarına vurgu yaptı. Küçük, "Arkadaşlar gerçekten bir çok branşında çok iyiyiz, çok öndeyiz. Hentbol branşında da tüm okullarımızda katılım oranları çok yüksek. Takımlarımız üst düzey ekiplerle mücadele ediyor, Kütahya'da ciddi bir sporcu potansiyeli var" dedi.

Kütahya'nın ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu ifade eden Küçük, federasyonlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Küçük, "8-10 Şubat tarihlerinde erkekler Türkiye Şampiyonası'nı Kütahya'da yapacağız. Kadınlar ve erkekler olmak üzere organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca federasyon başkanlarıyla görüşerek Kütahya'ya bir milli maç alınması için resmi yazılarımızı ilettik. Altyapımız buna hazır" ifadelerini kullandı.

Gençlerin istihdamına yönelik açılan ücretsiz kursların somut sonuçlar verdiğini belirten Küçük, geçen yıl 105 gencin kamu kurumlarında işe yerleştirildiğini açıkladı.

"65 POMEM, 16 PMO, 1 itfaiye, 12 ASEM, 6 SUEM ve 5 MSÜ olmak üzere toplam 105 gencimizi ücretsiz kurslarımız sayesinde polislik, askerlik, itfaiye ve farklı kamu kurumlarına kazandırdık" dedi.

"Atletizmde Kütahya'yı belli bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz"

Bu yıl atletizm branşına özel bir önem verdiklerini belirten Küçük, uzun vadeli bir planlama yürüttüklerini söyledi.

Küçük, "Bu yıl atletizme çok ağırlık verdik. Şu anda Adana'da devam eden cross yarışlarında birincilik hedefimiz var. Atletizmde Kütahya'yı belli bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Hayallerimiz atletizm" diye konuştu.

Yurt hizmetlerinde de ciddi bir yükseliş yaşandığını dile getiren Küçük, geçmiş yıllarla kıyaslandığında büyük bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Müdür Bülent Küçük, "Geçen yıl yurtlarda Türkiye dördüncüsü olduk. 70'li sıralardan bu seviyelere geldik. Bugün itibarıyla sporda Türkiye ikincisiyiz, yurt hizmetlerinde ise Türkiye altıncısıyız" dedi.

Gençlik faaliyetleri kapsamında çevre, tarih, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Küçük, tüm faaliyetlerin ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fidan dikimlerinden şehitlik ziyaretlerine, kültür-sanat yarışmalarından bisiklet organizasyonlarına kadar birçok çalışmanın yapıldığını belirten Küçük, bin 100 gencin Çanakkale'ye, bin gencin Dumlupınar'a, 262 gencin ise Türkiye'nin farklı şehirlerine düzenlenen kültür kamplarına katıldığını söyledi. - KÜTAHYA