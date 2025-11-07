Kütahya Tasarım Teknokent Toplantısı Gerçekleştirildi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kütahya Tasarım Teknokent Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Tasarım Teknokent Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, teknokentte yürütülen projeler, yeni girişim başvuruları, sanayi-üniversite iş birlikleri ve bölgesel inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı. Ayrıca Simav ve çevresindeki potansiyel girişimcilik fırsatları değerlendirildi. Program kapsamında İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Simav Halil İbrahim Kazcıoğlu Mesleki Eğitim Merkezi ve Simav Kaymakamlığı ziyaret edilerek ortak proje ve iş birliği olanakları görüşüldü.

Toplantıya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı Harun Kara, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi M. Selman Hatipoğlu, Tavşanlı Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcisi Hasan Özyaşar, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Yılmaz Özen, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özgür, İsmet Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü İsmet Kazcıoğlu ve Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir katılım sağladı.