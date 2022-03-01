Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

01.03.2022 11:49
Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

Tavşanlı'dan getirdikleri uyuşturucuyu Kütahya'ya sokmaya çalışan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Tavşanlı'dan getirdikleri uyuşturucuyu Kütahya'ya sokmaya çalışan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, K.K., S.B., C.A. ve H.H.K. isimli şahısların Tavşanlı İlçesinden Kütahya il merkezine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç Merkez ilçe Yoncalı yol ayrımında durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Uyuşturucu, Tavşanlı, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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