Kütahyalı hacı adaylarına seminer - Son Dakika
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Kütahyalı hacı adaylarına seminer

28.05.2022 09:27
Kütahyalı hacı adaylarına seminer

Kütahya'dan 2022 yılında Diyanet ve Acente organizasyonlarında hacca gidecek hac yolcularının tamamına yönelik Hac Hazırlık Kursları düzenlendi.

Kütahya'dan 2022 yılında Diyanet ve Acente organizasyonlarında hacca gidecek hac yolcularının tamamına yönelik Hac Hazırlık Kursları düzenlendi.

Konuyla ilgili İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Seminerlerimize hac yolcularımız yoğun bir şekilde katılım sağlamıştır. Kütahya'dan hacca gitmek üzere 526 kişi kayıt yaptırmış olup il merkezinde ikamet eden hac yolcularımızdan 208 kişi İl Müftülüğümüzce düzenlenen bu seminerlere katılmıştır. Hac Seminerleri aynı tarihler arasında ilçelerimizde de düzenlenmiştir. Seminerlerimizde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan sunumlar eşliğinde hac yolcularımız il Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Karaman, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, Şube Müdürü İsmail Üstün tarafından hac ibadeti konusunda bilgilendirilmiştir. Müftülük külliyesinde bulunan Musab bin Umeyr Camiin de Kabe maketi ile tavaf uygulamalı olarak anlatılmıştır. Hac yolcularımızı sağlık konularında İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanı Yüksel Altuğ bilgilendirmiştir. Kafile oluşumları belirlendikten sonra tekrar kafile tanışma toplantıları düzenlenecektir. Kafile ve grupların oluşumu ve gidiş tarihleri belirlenince hac yolcularımız İl Müftülüğümüzce bilgilendirilecektir" denildi.

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Kaynak: İHA

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