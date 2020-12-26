Kutu kutu eğlence

O bir klasik

TOMBALA

Yeni yıl deyince akla hemen o geliyor. Ailenizle veya arkadaşlarınızla beraber eğlenceli vakit geçirmenin en kolay yolu tombaladan geçiyor. Büyük-küçük herkesin ilgisini çeken oyun bu özel gece için iyi bir başlangıç olabilir. 19 lira.

Çocuklar için uyarlaması da var

TABU

Amacı, kartın üstündeki sözcüğü altındaki beş kelimeyi kullanmadan takım arkadaşlarınıza anlatmak. Kulağa basit gibi geliyor ama değil. İki grup halinde oynayabilirsiniz. Çocuklar için uyarlanmış versiyonu da var. 153 lira.

Sıkılmak imkansız

CARCASSONNE

Carcassonne bir şehir kurma oyunu. 2-5 kişi arası oynanabiliyor. İlerldikçe Fransa'daki ortaçağ şehri Carcassonne'un bir versiyonunun önünüzde oluştuğunu izlemek çok eğlenceli. 245 lira.

Hayal gücünüz yol gösterecek

DIXIT

Anlatıcı elindeki kartlardan yola çıkarak bir hikaye anlatıyor. Diğer oyuncular kendi kartlarını rakiplerine blöf yapmak için kullanıyor. Doğru tahminde bulunmak mücadelenin bir kısmı. Asıl başarı oyuncuları hikayenin sizin resminizi anlattığına ikna etmek. 114 lira.

Hamlenize dikkat edin

UNO

Oyuncular ellerindeki bir kartı destenin en üstünde görünen kartla eşleştirerek teker teker tüm kartların kurtulmaya çalışıyorlar. Kartlardan ilk kurtulan oyuncu rakiplerinde kalan kartların toplam sayısı kadar puan alıyor. 15 lira.

Süreyle yarışın

SÖYLE BAKALIM

Kuralları çok basit. Ağzınızda ağızlık varken kartta yazan cümleyi yüksek sesle okuyun ve süreniz hızla ilerlerken takım arkadaşlarınızın ne söylediğinizi anlamasını sağlayın. 4-10 kişi arası oynanabiliyor. 160 lira.

En zengin sen ol

MONOPOLY

Bu emlakçılık oyununda zar atarak karelerde ilerliyor ve döngüyü tamamlıyorsunuz. Rakipler semtleri satın alıp buralara bina ve otel inşa ederek yarışıyor. Amacı diğer oyuncuları iflasa sürükleyip zengin olmak. 2-8 kişi oynayabilirsiniz. 195 lira.

Soru sormayı öğretiyor

ACABA NEYİM?

Oyuncular üzerinde ne olduğuna bakmadan seçtikleri kartı kafalarındaki banda takıyor. Karşı taraf rakibine kafasındaki kartı anlatmaya çalışıyor. Kelime bilgisi ve hayal gücünün gelişimi için faydalı. Soru sormayı öğretiyor. 145 lira.

Kelime bilgisi gerektiriyor

CODENAMES

Her takımdan birer anlatıcı, yalnızca kendi takımının anahtar kelimelerini, en hızlı şekilde rakiplerine anlatmaya çalışıyor. İki takım halinde 2-8 kişi oynanabiliyor. 65 lira.

Her yaştakilere...

KELİME ÜRETME OYUNU

Sadece çocukların değil, her yaştan insanın severek oynayabileceği bir oyun. 'Scrabble'ın Türkçe uyarlaması. Kelime üretme oyunu, kare bir platform üzerinde 2-4 kişi oynanabiliyor. Elinizdeki yedi tane taşla sözcükler türetmeye çalışıyorsunuz. Kelime bilgisine güvenen kazanıyor. 30 lira.

Ödüllü bir oyun

CATAN

1995'in En İyi Kutu Oyunu ödülü ve 2000'in Yüzyılın Kutu Oyunu ödülüne sahip. Amacı, rakiplerinize karşı beyliklerini geliştirerek adanın hakimi olmaya çalışmak. Catan'ı her oyunda farklı bir harita düzeninde oynayabilirsiniz. Dolayısıyla her seferi bir öncekinden farklı oluyor. 340 lira.

Konsantrasyon gerekli

JENGA

Tahta blokların üst üste kule gibi dizilmesiyle başlıyor. Oyuncular blokları ilk önce rastgele alsalar da ilerledikçe hangi blokun oynatılması gerektiği üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çünkü amaç rastgele bir bloğu almak değil, doğru olanı almak. 135 lira.

Ünlü bir yıldıza dönüşün

GAME OF LIFE STAR

Bu oyunda çok ünlü bir film yıldızı, efsanevi bir sporcu ya da başarılı bir popstar olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey hayallerinizin kariyerini seçmek ve ünlüler dünyasına adım atmak. 365 lira.

Zamana karşı mücadele

MAKE'N BREAK

Make'n'Break'te amaç, ahşap blokları kartta yer alan şekillere göre hatasız dizmek. Tabii bunu yaparken zamana karşı mücadele ediyorsunuz. 160 lira.

Sinemaseverlere

FİLMOLOG

Film meraklıları için hazırlanmış bir parti oyunu. En az 2 takımla oynanıyor. Amaç, 20 puan yıldızını ilk toplayan takım olabilmek. Her kartta üç, iki ve bir yıldız değerine sahip üç farklı ipucu başlığı var. Anlatan oyuncu bu ipuçlarını kullanarak kendi filmini anlatmak zorunda. 66 lira.

UNESCO listesinde

MANGALA

Bir tür strateji ve zeka oyunu. UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine 'mangala-göçürme' adıyla kaydedildi. Kökleri asırlar öncesine kadar uzanıyor. Hatta Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'de yapılan araştırmalarda orada da bir mangalaya rastlanmış. Büyük küçük herkesin seveceği bu oyunla zihinsel becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yapılması gereken başlangıçta doğru bir strateji kurmak. 47 lira.