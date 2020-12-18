'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti - Son Dakika

'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti

18.12.2020 11:53
'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti, System.String[]

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'kutu kutu pense' oynarken video çeken ve derslerini takip etmek için tablet isteyen üçüzlerin hayalini Ertekin İnşaat Sahibi Ömer Tekin gerçekleştirdi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'kutu kutu pense' oynarken video çeken ve derslerini takip etmek için tablet isteyen üçüzlerin hayalini Ertekin İnşaat Sahibi Ömer Tekin gerçekleştirdi. Tabletlerine kavuşan üçüzlerin ise mutlulukları gözlerinden okundu.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ara verilen eğitim ve öğretimde, derslerini uzaktan takip etmek zorunda olan üçüzler Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan çektikleri video ile tablet isteğinde bulundu. Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu mahallesinde oturan 6 yaşındaki Ahmet Buğra, Fatma Hira ve Osman Kaan ilkokul birinci sınıf derslerini cep telefonundan takip ederken zorlandıklarını ifade ederek çektikleri videoda, "Her okula verildiği gibi bize de tablet verilmesini istiyoruz. Derslerimizi takip etmek istiyoruz" diyerek yetkililerden tablet desteği vermelerini istedi. Bu isteğe ise Ertekin İnşaat Sahibi Ömer Tekin kayıtsız kalmadı. Bu güne dek ihtiyaç sahiplerine 110 adet tablet dağıtan Tekin; "Benim çocuklara karşı beslediğim duygularım var. Dolayısıyla bir çocuğun yokunu var etmek için elimden geleni yapıyorum. 20 kişilik bir sınıfta bir öğrencinin derse girememesi beni derinden etkiliyor. Bu çocuğun annesinin, babasının bir mahçubiyeti var. Dolayısıyla biz buna kayıtsız kalamıyoruz. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Biri açken ben tok kalmayı sevmiyorum. Varlığımız yok olabilir, yokken var olabilir. O yüzden ne olacağımız belli değil. 10 kişi birleşse 70 TL verse 700 TL yapar, bir öğrencinin ihtiyacını çözmüş olur. Devlet büyüklerimizden beklenti içine giriyoruz ama bu konuda hiçbir beklentimiz yok. Devlet bu işe el attığı zaman bunun tedariği, dağıtımı, ihtiyaç sahibini bulmak uzun sürer. Eğitim de aceleye gelen bir iş. Dolayısıyla bazı sıkıntıları halk kendisi halledebilir. 10 kişi bir araya gelir, bir öğrencinin ihtiyacını giderir. Binlerce tablet ihtiyacımız varsa milyonlarca da insanımız var. Bu konu, aramızda çözülebilir bir konu. Dolayısıyla bu konuda devlete ihtiyacımız yoktur. Bu konuda devletten de bir şey beklemek acizliktir" ifadelerini kullandı.

Üçüzlerin çektiği videonun kendisini çok etkilediğini aktaran Ömer Tekin; "Bu çocukların beni etkileyen tarafı ne oldu? Bir kere bu çocuklar üretken, video çekmişler. Bir sorunu dile getirmişler. Ben de insan olarak bu sorunu neticeye ulaştırmam gerekiyordu. Allah da bize bunu nasip etmiş, neticeye ulaştırdık. Bütün dileğim şu ki; bütün çocuklarımız üretsinler. Allah çocuklarımıza afiyet, zihin açıklığı versin" şeklinde konuştu.

Tabletlerine kavuşan üçüz kardeşler ise; Ömer Tekin'e teşekkür etti. - KAYSERİ

'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti
'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti

Yahyalı, Kayseri, İnşaat, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kutu kutu pense' oynayarak tablet isteyen üçüzlerin hayali gerçekleşti - Son Dakika


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