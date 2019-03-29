Kütüphane Haftası
1 saat önce
Agahefendi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sorgun Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Agahefendi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sorgun
Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.
Öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette kütüphane yöneticileri, minik öğrencilere kütüphaneyi tanıttı.
Sorgun Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Malkoç, Türk toplumu olarak okuma alışkanlığının yeteri kadar gelişmediğini, bunu geliştirmek için küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi aşılanması gerektiğini söyledi.
Malkoç, "Avrupa
ülkeleriyle kıyaslanmayacak şekilde az kitap okuyoruz. Bu sevginin çok küçük yaşlarda kazanılması gerekir. Agahefendi İlkokulu 1. sınıfta okuyan öğrencilerimiz Kütüphane Haftası
nedeniyle bize ziyarette bulundu. Biz de onlara bir sürpriz yapıp bir eğlence düzenledik. Öğrencilerimiz gönüllerince oynadı, eğlendi. Kütüphanenin sıkıcı bir yer olmadığını öğrendiler. Ben öğretmenlerine ve minik öğrencilerimize bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA
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