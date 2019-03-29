Son Dakika Haberleri: Kütüphane Haftası

Kütüphane Haftası

1 saat önce

Agahefendi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sorgun Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

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Agahefendi İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Sorgun Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.


Öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen ziyarette kütüphane yöneticileri, minik öğrencilere kütüphaneyi tanıttı.

Sorgun Halk Kütüphanesi Müdürü İdris Malkoç, Türk toplumu olarak okuma alışkanlığının yeteri kadar gelişmediğini, bunu geliştirmek için küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap sevgisi aşılanması gerektiğini söyledi.

Malkoç, "Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmayacak şekilde az kitap okuyoruz. Bu sevginin çok küçük yaşlarda kazanılması gerekir. Agahefendi İlkokulu 1. sınıfta okuyan öğrencilerimiz Kütüphane Haftası nedeniyle bize ziyarette bulundu. Biz de onlara bir sürpriz yapıp bir eğlence düzenledik. Öğrencilerimiz gönüllerince oynadı, eğlendi. Kütüphanenin sıkıcı bir yer olmadığını öğrendiler. Ben öğretmenlerine ve minik öğrencilerimize bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Sorgun, Güncel
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