Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağı'nın Yüzde 70'i Tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağı'nın yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağı'nın yüzde 70'inin tamamlandığı bildirildi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda merkez Toroslar ilçesinde yapımına başlanan Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 4'üncü katlı kavşak olan Anıt Katlı Kavşağı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocamaz, yüzde 70'i tamamlanan kavşaktaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Kuvayi Milliye Caddesi'nin kesiştiği noktada yapımı devam eden Anıt Kavşağı projesinde ana yol kazısı doğu-batı aksında tamamlanırken, 19,80 metre uzunluğunda toplam 130 adet prekast kiriş yerleştirildi. Kavşağın prekast panel montajı yüzde 80 oranında tamamlanırken, istinat duvarı ve başlık kirişleri tamamlandı. Kuvayi Milliye kavşağının yan yollarının asfaltı ve kaldırım çalışmaları ise devam ediyor. Üst yapı çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği kavşakta gövde yağmur suyu hattı çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlanarak 650 metre yağmur suyu hattı döşendi.



Saatte 5 bin 376 araç geçecek



Projede 2030 Ulaşım Ana Planı çerçevesinde öngörülen kavşak yapısı genel itibariyle korunacak. Planlanan hemzemin sinyalize kavşak ile Okan Merzeci Bulvarı, Kuvayi Milliye Caddesi ve Mezarlık Caddesi arasındaki bağlantı sağlanacak. Okan Merzeci Bulvarı'nın dönel kavşak bölgesine bağlantısını sağlayan kavşak kolları ikişer şerit olarak tasarlanarak hem ışıklarda depolama alanının büyütülmesi hem de sağa dönüş yapacak araçlara ışık durumuna göre öncelik verilmesi amaçlandı. Planlanan hemzemin kavşak bölgesinde dönel kavşağa gelmeden her iki yönde planlanan geri dönüş kolları sayesinde geri dönüş yapacak araçlar ışıkta beklemeyecek, böylece kavşak göbeğinde trafik yoğunluğu azaltılacak.



Mevcut durumda Mezarlık Caddesi'nin iki yönlü çalışması trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için bu yol tek yönlü olacak şekilde sadece kavşak göbeğinden ayrılanlara ve Kuvayi Milliye Caddesi'nde kuzeyden gelenlere bağlantı sağlayacak şekilde tasarlandı.



Saatte 5 bin 376 adet aracın geçeceği kavşakta, doğu-batı istikametinde battı-çıktı transit geçit, kuzey-güney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım Master Planına göre yapılan projenin dalış ve çıkış uzunluğu ise 450 metre olacak. - MERSİN

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