Son Dakika Haberleri: Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü
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Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

1 saat önce

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü, System.String[]

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Polonyalı mevkidaşı Jacek Czaputowicz ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Sabah, Czaputowicz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki ilişkiler ve bunların geliştirilmesi" konularının yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyelikleri bu yıl sona eren Kuveyt ve Polonya'nın kapsamlı ve etkili iş birliği yapma hususunda mutabakata vardığı belirtildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Kuveyt, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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