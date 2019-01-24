Kuvvetli Yağış ve Fırtına (2) - Antalya

Antalya
'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan sonrası Antalya- Muğla
kara yolu trafiğe kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan, öğlen etkisini arttıran yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Döşemelatı ilçesi Termessos Kavşağı yakınlarında heyelan meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle Antalya- Korkuteli
kara yolu trafiğe kapandı. Termessos Kavşağı'nda yolu kapatan Antalya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri Burdur
istikametine yönlendirdi. Kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Konyaalatı ilçesi Altınkum
Mahallesi'ndeki özel bir kreşin çatı kaplaması yola uçtu. Polis
ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından kreşteki çocuklar ailelerine teslim edildi.
Çakırlar Mahallesi'ndeki "Sosyete Pazarı" olarak adlandırılan restoranların bulunduğu bölgede, su taşkınları yaşandı. Taşkınlar nedeniyle Hisarçandır Mahallesi'nde giden yol zaman zaman ulaşıma kapandı.
Fırtına nedeniyle devrilen bazı ağaç ve çatılar araçlara zarar verdi. Konyaaltı
ve Side
sahillerinde büyük dalgalar oluştu. Vatandaşların kıyı şeridinde yürümekte zorlandığı dikkati çekti.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızı şehir merkezinde 86 kilometreye kadar ulaştı. Son 24 saatte Kemer
ilçesi Ovacık Mahallesi
'nde metrekareye 154 kilogram, Döşemealtı
ilçesi Dağbeli
mevkisinde ise 140 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağış ve fırtınanın gün boyu etkili olmasının beklendiğini bildirdi.