Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri - Son Dakika

Dünya'ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçen Neowise isimli bir kuyruklu yıldız Bursa'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından görüntülendi.

27 Mart 2020'de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından 'C/2020 F3 Neowise ' isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi. Kendisini keşif eden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Dünya'ya gittikçe yaklaşmakta ve ışık kirliliğinin olmadığı şehirden uzak yerlerde çıplak gözle bile görülebilmekte.

Türkiye'de ise Bursalı fotoğrafçı Uğur İkizler kuyruklu yıldızı eşsiz bir şekilde görüntüledi. Daha sonra kuyruklu yıldız ile birlikte arkadaşları ve kendisi hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraflar bilim kurgu filmlerini hatırlatırken, kuyruklu yıldızın yakından görüntüsü ise izleyenleri hayran bıraktı. Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldız, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya'ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek.

NASA'nın verdiği bilgiye göre, Neowise'ın çekirdeğinin Güneş sisteminin 4,6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor. Neowise'ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönetrk tekrara Dünya'dan görülebilecek. 23 Temmuz ise Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)