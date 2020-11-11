Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)

11.11.2020 13:32
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2), System.String[]

KIZ KARDEŞ: ONLAR ŞEHİT OLARAK GİTTİLER?Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftten Zeliha Uysal'ın kız kardeşi Kezban Yılmaz, "Pazar günü çok mutlu şekilde ekmek yaptık. Çocukları, gelinleri, ablam çok mutluydu.

KIZ KARDEŞ: ONLAR ŞEHİT OLARAK GİTTİLER

?Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken 2 metre derinliğindeki kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftten Zeliha Uysal'ın kız kardeşi Kezban Yılmaz, "Pazar günü çok mutlu şekilde ekmek yaptık. Çocukları, gelinleri, ablam çok mutluydu. Öleceği mi malumdu bilmiyorum. Ertesi gün aramadık birbirimizi gördük diye. Salı günü aradım, çarşamba günü aradım açmadı. Akşama doğru çocukları aramaya başladı. Öğleden sonra kızı Hacer aradı. 'Teyze anneme ulaşamıyoruz' dedi. 'Akşam ancak eve gelir' haberleşiriz dedim. Şakalaştık, kapattık. Akşam üzeri oğlu aradı, 'Teyze anneme ulaşılamıyoruz, amcamgil gitmiş, yoklarmış' dedi. Hemen bittik gittik, yoklardı. Gece aradık, her tarafa bağırdık, çağırdık. Yoktu günlerdir, şükür bulundu cenazeleri. Onlar şehit olarak gittiler. Rabbime kavuştular. Rabbim bizi de şehit olarak alsın. Ablamı çok seviyordum. Annemdi, babamdı, arkadaşımdı, dert ortağımdı. Bir şey olduğunda hemen telefona koşardım. 'Abla şu oldu, bu oldu' diye. O bana koşardı. Bir gün aramasak, ertesi gün o beni arardı. Doyamadık birbirimize, Allah'ım öbür dünyada cennette kavuştursun" dedi.

'TAŞLAR YENİ ATILMIŞ, BİR ŞEYLER GİZLENMİŞTİ'Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin dün cenazelerinin bulunduğu kuyunun başında oturup, gelen kokuyu fark eden keçi çobanı Abdullah Korkmaz da o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Abdullah Korkmaz, "Buradan geçerken şuraya oturdum. Oturduğum yerden koku fark ettim. Baktım taşlar yeni atılınca hemen muhtarımız olan Kemal Yıldırım'ı aradım. Bir şeyler gizlenmişti. Kemal Yıldırım'ı arayarak olayı bildirdim" diye konuştu.'ÇOK İYİ ADAMLARDI'Pınarlı köyü muhtarı Kemal Yıldırım da jandarma ve JASAT ekipleri, dalgıç adamların desteğiyle yaklaşık 16 gündür Zeliha ve Cevdet Uysal çiftini aradıklarını kaydederek, şöyle dedi: "Bir hafta önce Zeliha Uysal'ın kilimini bulduk Genceli köyünde. Olayı şaşırtmak istemişler. Dün cenazeler bulunduğunda Genceli köyündeydik. Arama yapıyorduk. Abdullah Korkmaz diye keçi çobanı aradı beni. Dedi ki 'Rögarın içinden koku geliyor, üzeri taşlarla örtülmüş. 20- 25 gün önce bu taşlar yoktu. Ben insanlık görevimi yapayım. Kedi de olabilir köpek de olabilir. Gelin bir bakın' dedi. Ben de 'Allah razı olsun. En ince ayrıntısına kadar arıyoruz bunları' dedim. Buraya jandarma ve Müge Anlı'nın ekipleriyle gelerek, jandarma ekipleri taşları ayıklamaya başladı ve bu manzarayla karşılaştık. Suçluların kim olduğunu şu anda bilmiyorum. Çok iyi insanlardı, köye de zararları yoktu. Üzüldüm. Köyümüzün de böyle olaylarla anılmasını istemem."CENAZELER DENİZLİ'DE DEFNEDİLECEK

Cevdet ve Zeliha Uysal'ın cenazelerinin Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cevdet ve Zeliha Uysal çiftinin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından teslim alındı. Cenazelerin bugün ikindi vakti Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.


Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2)

Şehit, Pazar, Dinar, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı (2) - Son Dakika


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