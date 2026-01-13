Kuyumcu Baba ve Oğluna Dolandırıcılık Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuyumcu Baba ve Oğluna Dolandırıcılık Suçlaması

13.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 29 kişi, kuyumcu baba ve oğlunu dolandırıcılıkla suçladı, 25-30 milyon lira kayıp.

Çanakkale'de bir grup, yatırım amaçlı altın almak amacıyla paralarını emanet ettikleri kuyumcu baba ve oğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kentte yaşayan 29 kişi, altın almak amacıyla kuyumcu H.T. ile oğlu M.T'ye yüksek miktarlarda para teslim etti. Son bir ay içinde yaptıkları yatırımın karşılığını alamayan mağdurlar, kuyumcu baba ve oğluna ulaşarak altınlarını talep etti.

H.T. ile oğlunun farklı gerekçeler göstererek altınları teslim etmemesi üzerine son bir ay içinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, AA muhabirine, 31 Aralık 2025'te bir kişinin ev almak için söz konusu kuyumcuya altınlarını teslim ettiğini, tapuda bekledikleri sırada paranın hesaba yatmadığını anlatarak, "Devam eden süreçte kuyumcuya gidiyorlar, 'Paramız nerede, paramızı vermeniz gerekiyor.' diyorlar. Kuyumcu, paranın şu an olmadığını, ertesi gün yatırılacağını söylüyor. 1-2 gün derken bu işin sonunda vatandaş şikayetçi olmaya karar veriyor. Şikayetçi olmak istediğinde kuyumcu dükkanında kendisi gibi mağdur olan daha fazla insanın olduğunu da fark ediyor ve bu iş daha sonra medyada duyulup kamuoyunda infial etkisi yaratıyor. Şu anda onlarca mağdur var, her geçen gün suç duyurusunda bulunuyorlar." diye konuştu.

Dosyanın geldiği aşama, mağdur sayısı, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu itibarıyla şahısların mal varlığına tedbir konulması ve tutuklu yargılanması gerektiğini savunan Ajlan, "Sadece 31 Aralık itibarıyla şikayetçi olan kişi sayısı 29, toplam kayıp miktarı 25-30 milyon lira arasında." dedi.

Soruşturma dosyasının derinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Ajlan, "Örneğin dosyada bir MASAK raporu yok. Vatandaştan toplanan bu paraların nereye gittiğine dair herhangi bir emare yok. Bunların sorgulanması, üzerine gidilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ajlan, kuyumcu dükkanının bir süredir kapalı olduğunu ve iddiaya konu kişilerin ise şehir dışına çıktığını aktardı.

Mağdurlardan Cevat Çakar, yeni aldığı evin borcunu ödemek için eline para geçtikçe kuyumcuya giderek altın alım satımı yaptığını söyledi.

İlerleyen süreçte parasını ödediği altınlarını almak istediğini ancak sürekli ötelendiğini ve kuyumcuya ulaşamamaya başladığını dile getiren Çakar, kuyumcunun kendisine 300 bin lira borcu olduğunu belirtti.

Öte yandan kuyumcu baba ve oğul, 31 Aralık 2025'te bir mağdurun şikayeti üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Çanakkale, Ekonomi, Finans, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuyumcu Baba ve Oğluna Dolandırıcılık Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 19:23:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kuyumcu Baba ve Oğluna Dolandırıcılık Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.