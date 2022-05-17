Kuyumcu dükkânının içinde gizli diş kliniği - Son Dakika
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Kuyumcu dükkânının içinde gizli diş kliniği

17.05.2022 09:54
Kuyumcu dükkânının içinde gizli diş kliniği

Eskişehir Günyüzü ilçesinde yapılan ihbar sonucu bir kuyumcu dükkanının içindeki gizli bölmede diş kliniği ortaya çıkartıldı.

Eskişehir Günyüzü ilçesinde yapılan ihbar sonucu bir kuyumcu dükkanının içindeki gizli bölmede diş kliniği ortaya çıkartıldı.

Bir kişinin kurduğu gizli klinikte yetkisi ve diploması olmadan diş hekimi gibi diş tedavisi yapıldığı ihbarı üzerine Günyüzü İlçe Emniyet Amirliği harekete geçti. Polis ekiplerince M.A. ait kuyumcu dükkanında yapılan arama sonucunda, ayrı bir bölümde diş tedavisinde kullanılan araç gereçler ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, M.A. isimli şahıs gerekli işlemler için polis ekiplerince gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Diş Hekimi, Eskişehir, Hisarcık, Kuyumcu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcu dükkânının içinde gizli diş kliniği - Son Dakika


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