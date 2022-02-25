Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı

25.02.2022 15:35
Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı

Malaya'da kentin içme suyu isale hattına kurulan Kuyuönü Hidroelektrik Santralinde (HES), deneme üretimine başlandı.

Malaya'da kentin içme suyu isale hattına kurulan Kuyuönü Hidroelektrik Santralinde (HES), deneme üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuyuönü HES'te incelemelerde bulunarak deneme üretimine başlayan tesis hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, her alanda olduğu gibi enerji üretiminde atılım içerisinde olduklarını belirterek, Kuyuönü HES'in enerji üretiminde deneme safhasında devam ettiğini aktardı.

HES'in memlekete hayırlı olmasını temenni eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kuyuönü HES tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yaklaşık 3 megavat elektrik enerjisi üretecek. Bu projenin finansmanı noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Finansman temini sonrasında ihalesi yapıldı ve şu an itibarıyla üretime başladı. Burada sadece HES ile ilgili çalışmalarımız bulunmamakta. Ayrıca katı atık çalışmalarımızla ilgili olarak yine aktif hale getirdiğimiz Kapıkaya mevkisinde 3 megavat enerji üretiminin planlandığı Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimizde deneme üretimine geçildi. Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji üretimi noktasında ileriki zamanlarda enerji üretimlerini daha yüksek noktalara çıkararak Belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılama noktasında büyük mesafeler kat etmiş olacağız."

Gürkan, Güneş Enerji Santralleri (GES) ile ilgili olarak 20 megavat enerji üretimi için ruhsat aldıklarını belirtti.

Belediye olarak enerji santrallerinde tam kapasiteyle üretime geçmeyi planladıklarını bildiren Gürkan, "Şu anda yaklaşık olarak 25 megavata ulaştık. İnşallah bunu 50 megavata ulaştırarak bütün ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla karşılama gayret ve çabası içerisindeyiz. Bu santralimizin Malatyamıza ve MOTAŞ'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kaydetti.

MOTAŞ Elektrik Elektronik Sistemler Şube Müdürü Volkan Ercan ise Kuyuönü HES ile ilgili şu bilgileri verdi:

???????"Tesisimiz tam kapasiteyle çalıştığı zaman tüketime bağlı olarak yaklaşık 25-30 bin hanenin elektrik aydınlatma ihtiyacını karşılayacak bir tesis. Dünyada yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz. Çevreye duyarlı ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması noktasında trambüslerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını burada üreterek, trambüs sistemimizde kullanıyoruz. Trambüslerdeki enerji tüketimini şu anda sıfıra indirmiş durumdayız. Bunu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başardık."

İnceleme esnasında Gürkan'a, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç da eşlik etti.

Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı
Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı
Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı

YORUMLAR
500

Selahattin Gürkan, Malatya, Enerji, HES, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:16:52. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement