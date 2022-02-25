Malatya'da içme suyu hattına kurulan HES'te deneme üretimine başlandı - Son Dakika

Malaya'da kentin içme suyu isale hattına kurulan Kuyuönü Hidroelektrik Santralinde (HES), deneme üretimine başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuyuönü HES'te incelemelerde bulunarak deneme üretimine başlayan tesis hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, her alanda olduğu gibi enerji üretiminde atılım içerisinde olduklarını belirterek, Kuyuönü HES'in enerji üretiminde deneme safhasında devam ettiğini aktardı.

HES'in memlekete hayırlı olmasını temenni eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Kuyuönü HES tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yaklaşık 3 megavat elektrik enerjisi üretecek. Bu projenin finansmanı noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Finansman temini sonrasında ihalesi yapıldı ve şu an itibarıyla üretime başladı. Burada sadece HES ile ilgili çalışmalarımız bulunmamakta. Ayrıca katı atık çalışmalarımızla ilgili olarak yine aktif hale getirdiğimiz Kapıkaya mevkisinde 3 megavat enerji üretiminin planlandığı Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisimizde deneme üretimine geçildi. Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji üretimi noktasında ileriki zamanlarda enerji üretimlerini daha yüksek noktalara çıkararak Belediyemizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılama noktasında büyük mesafeler kat etmiş olacağız."

Gürkan, Güneş Enerji Santralleri (GES) ile ilgili olarak 20 megavat enerji üretimi için ruhsat aldıklarını belirtti.

Belediye olarak enerji santrallerinde tam kapasiteyle üretime geçmeyi planladıklarını bildiren Gürkan, "Şu anda yaklaşık olarak 25 megavata ulaştık. İnşallah bunu 50 megavata ulaştırarak bütün ihtiyaçlarımızı kendi imkanlarımızla karşılama gayret ve çabası içerisindeyiz. Bu santralimizin Malatyamıza ve MOTAŞ'a hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kaydetti.

MOTAŞ Elektrik Elektronik Sistemler Şube Müdürü Volkan Ercan ise Kuyuönü HES ile ilgili şu bilgileri verdi:

???????"Tesisimiz tam kapasiteyle çalıştığı zaman tüketime bağlı olarak yaklaşık 25-30 bin hanenin elektrik aydınlatma ihtiyacını karşılayacak bir tesis. Dünyada yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz. Çevreye duyarlı ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması noktasında trambüslerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını burada üreterek, trambüs sistemimizde kullanıyoruz. Trambüslerdeki enerji tüketimini şu anda sıfıra indirmiş durumdayız. Bunu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başardık."

İnceleme esnasında Gürkan'a, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç da eşlik etti.