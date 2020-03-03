Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Son Dakika
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Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı

6 saat önce

NİĞDE'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı, System.String[]

NİĞDE'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Edikli Beldesi'nde kuyuda tilki gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Edikli, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
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