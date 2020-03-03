Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen 2 tilki kurtarıldı
6 saat önce
NİĞDE'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:27 Kaynak: DHA
NİĞDE'de, 6 metre derinliğindeki eski su kuyusuna düşen 2 tilki, ekipler tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Edikli Beldesi'nde kuyuda tilki gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, Niğde Belediyesi Hayvan Kurtarma ve Edikli Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışması sonucu mahsur kalan 2 tilki kurtarıldı. Kurtarılan tilkiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika Niğde'de bir hastanın böbreğinden 100 tane taş çıktı Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı