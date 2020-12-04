Kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
04.12.2020 18:47
İZMİR'in Tire ilçesinde ormanlık alandaki kuyuya düşen bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR'in Tire ilçesinde ormanlık alandaki kuyuya düşen bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Eskioba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgedeki kuyudan gelen havlama seslerini duyan çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliği'ne bağlı Toros 2'nci Posta Dağda Arama Kurtarma ekibi ile Güney bölge Amirliği'ne bağlı Tire 2'nci Posta AKS ekibi olay yerine geldi. Halatla kuyuya giren ekipler, köpeği kurtardı.
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