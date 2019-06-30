Son Dakika Haberleri: Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
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Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

1 saat önce

AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı, System.String[]
AKSARAY'da boş su kuyusuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fatih Mahallesi'nde boş su kuyusundan gelen kedi sesini duyan çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, aparatla yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuya düşen 3 yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kediler Aksaray Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
Fatih Mahallesi, Aksaray, İtfaiye, Güncel
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