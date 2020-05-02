Kuyuya düşen yavru köpekleri mahalleli kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Demirtaş Mahallesi'ndeki kırsal alandan dün gece yavru köpek sesleri geldiğini duyanlar, bölgeyi kontrol etti. Vatandaşlar, bir bahçedeki 2 metrelik kuyuda 5 yavru köpek gördü. Nasıl düştükleri bilinmeyen köpekleri kurtarmak için mahalle sakinleri Ayhan Öztürk, Mustafa Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin harekete geçti. Kuyuya inen 3 kişi, yavruları çıkardı. Köpekler kurulanarak bir koliye konuldu.Bitkin düşen hayvanlar temizlenip, beslendikten sonra kuyunun etrafında gezerek yavrularını arayan anne köpeğin yanına götürüldü.