Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi

06.05.2022 14:53
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi

AKSARAY'da, kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşüp boğulan Mehmet Kav (6), toprağa verildi.

AKSARAY'da, kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşüp boğulan Mehmet Kav (6), toprağa verildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Gülağaç ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Babaannesi Gönül Kav'ın cenazesi için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Aksaray'a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Kav'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Gülağaç ilçesine getirildi. İlçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav ve yakınlarının gözyaşları arasında küçük Mehmet, toprağa verildi.


Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi
YORUMLAR
500
Aksaray'da hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı Aksaray'da hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı Son dakika haberi: Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi Son dakika haberi: Aksaray'da kuzeniyle oynarken düştüğü kanalda boğulan çocuğun cenazesi defnedildi

Sulama Kanalı, Gülağaç, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Ekrem İmamoğlu'ndan gazetecilerle çektirdiği fotoğraf hakkında ilk kez konuştu: İlk yurt içindeki gezime de Abdülkadir Selvi'yi davet etmek istiyorum
18:31 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında deliye döndü: En azından polise acıyın, aklınızı mı yediniz!
17:43 Üreticiler merakla bekliyordu! Et ve Süt Kurumu'ndan zam açıklaması geldi
17:41 Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ilginç cevap! Rastgele harflere bastılar
17:40 Başkan Ali Koç'tan Trabzonspor'un şampiyonluğu için çarpıcı açıklamalar! İşte WhatsApp mesajları
17:31 Burak Elmas'ın ayrılmaya niyeti yok! Torrent'in yerine Gattuso'yu getirmeyi planlıyor
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 19:09:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement