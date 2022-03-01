Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası - Son Dakika

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarının tamamını işten çıkardığı iddia edildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, bir televizyon programında, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın İsviçre açısından yol açtığı potansiyel ekonomik risklere değindi.

Parmelin, ülkenin vergi açısından avantajlı Zug kantonunda bulunan Nord Stream 2 AG şirketinin 140'tan fazla kişiyi işten çıkardığını söyledi.

İşten çıkarmalar, Almanya'nın geçen hafta Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması ve ABD'nin Nord Stream 2 şirketine yaptırım kararı almasının ardından geldi.

Gazprom tarafından kurulan Nord Stream 2 AG şirketi ise konuya ilişkin açıklama yapmadı, AA'nın sorularına yanıt vermedi.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak öngörülen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Rusya devlet haber ajansı TASS "jeopolitik nedenle Nord Stream 2 AG'nin tüm çalışanlarıyla sözleşmeleri iptal etmek zorunda kaldığını" yazdı. Reuters da Nord Stream 2 AG'nin iflas başvurusunda bulunmayı planladığını iddia etti.