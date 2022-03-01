Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası

01.03.2022 15:52
Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarının tamamını işten çıkardığı iddia edildi.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarının tamamını işten çıkardığı iddia edildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Ekonomi Bakanı Guy Parmelin, bir televizyon programında, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın İsviçre açısından yol açtığı potansiyel ekonomik risklere değindi.

Parmelin, ülkenin vergi açısından avantajlı Zug kantonunda bulunan Nord Stream 2 AG şirketinin 140'tan fazla kişiyi işten çıkardığını söyledi.

İşten çıkarmalar, Almanya'nın geçen hafta Rus gazını ülke üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdurması ve ABD'nin Nord Stream 2 şirketine yaptırım kararı almasının ardından geldi.

Gazprom tarafından kurulan Nord Stream 2 AG şirketi ise konuya ilişkin açıklama yapmadı, AA'nın sorularına yanıt vermedi.

Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak öngörülen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.

Rusya devlet haber ajansı TASS "jeopolitik nedenle Nord Stream 2 AG'nin tüm çalışanlarıyla sözleşmeleri iptal etmek zorunda kaldığını" yazdı. Reuters da Nord Stream 2 AG'nin iflas başvurusunda bulunmayı planladığını iddia etti.

YORUMLAR
500
Zelenskiy'den Rusya'ya: 'Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı' Zelenskiy'den Rusya'ya: 'Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı' Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi Almanya'nın Rus gazı bedelini SWIFT dışında ödeme kanalları olduğu bildirildi

Togo Cumhuriyeti, Doğalgaz, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
15:31 CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden "MGK"yi toplamıyorsun eleştirisi!
15:10 MHP eleştirmişti! "Mutabakat metninde Atatürk anılmamış" iddialarına DEVA Partisi'nden cevap geldi
15:09 Ukrayna lideri Zelenski, AP'de ayakta alkışlandı: Yanımızda olduğunuzu kanıtlayın
15:07 Ünlü sunucu Metin Uca'dan çarpıcı özel hayat itirafı: Açık ilişki yaşıyorum
15:05 Boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı! Sokak ortasında defalarca bıçakladı
14:44 HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan savaş yorumu: NATO ile Rusya arasındaki egemenlik mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Akım 2'nin yürütücüsü Nord Stream 2 AG'nin çalışanlarını işten çıkardığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement