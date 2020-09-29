Kuzey Ege'de etkili olan fırtına ve doluyla ilgili hasar tespiti sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle oluşan hasarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açılamaya göre, Burhaniye'nin Şahinler, Ağacık, Yunuslar, Hisar mahallelerindeki zeytinlik alanlar, Ayvalık'ın Cunda Adası, Gömeç'in de Keremköy, Karaağaç, Hacıosman, Merkez Yaya mahallelerindeki yerleşim alanları yoğun olarak fırtına ve doludan etkilendi.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı teknik ekipler, fırtına ve doludan etkilenen alanlardaki hasar tespitini sürdürüyor.