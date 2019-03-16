Son Dakika Haberleri: Kuzey Irak'tan Gümüşhane'ye Acı Haber

Kuzey Irak'tan Gümüşhane'ye Acı Haber

1 saat önce

Kuzey Irak'ta devam eden terör operasyonları sırasında şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhaneli olduğu öğrenildi.

Kuzey Irak'tan Gümüşhane'ye Acı Haber, System.String[]
Kuzey Irak'ta devam eden terör operasyonları sırasında şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhaneli olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Olayda şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Taşkın Temel olduğu bildirildi. Köyün Cami Mahallesinde yaşayan Temel ailesinin 6 çocuğundan birisi olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Taşkın Temel'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin alınmasının ardından ilçe protokolü acılı aileye bilgi vermek üzere köye giderken Temel'in, 2 aydır Kuzey Irak bölgesinde görev yaptığı babasının da emekli olduktan sonra köyde kahvehane işlettiği öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Temel'in pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından aynı köyde toprağa verilmesi bekleniyor. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:30 Kaynak: İHA

Gümüşhane, Irak, 3. Sayfa
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