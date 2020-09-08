Kuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörloth'tan 2 gol, Omar Elabdellaoui'den 1 asist)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle öne geçti.
6'da Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi.
Norveç ikinci yarıda da durmak bilmedi. 47'de bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, durumu 4-1'e getirirken, 58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi/ 1. Grup
Hollanda- İtalya: 0-1
Bosna Hersek- Polonya: 1-2
B Ligi/ 1. Grup
Avusturya- Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5
B Ligi/ 2. Grup
İsrail- Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2
C Ligi/ 4. Grup
Kazakistan- Belarus: 1-2
Arnavutluk- Litvanya: 0-1
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 00:32
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