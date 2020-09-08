Kuzey İrlanda 1 - 5 Norveç (Sörloth'tan 2 gol, Omar Elabdellaoui'den 1 asist)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle öne geçti.

6'da Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi.

Norveç ikinci yarıda da durmak bilmedi. 47'de bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, durumu 4-1'e getirirken, 58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi/ 1. Grup

Hollanda- İtalya: 0-1

Bosna Hersek- Polonya: 1-2

B Ligi/ 1. Grup

Avusturya- Romanya: 2-3

Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

B Ligi/ 2. Grup

İsrail- Slovakya: 1-1

Çekya-İskoçya: 1-2

C Ligi/ 4. Grup

Kazakistan- Belarus: 1-2

Arnavutluk- Litvanya: 0-1