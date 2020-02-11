Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyra McKee cinayetinde 4 gözaltı - Son Dakika

Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesiyle bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 20, 27, 29 ve 52 yaşlarındaki şüphelilerin terörle mücadele yasaları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Dedektif Jason Murphy de bilgi sahibi olanların kendileriyle irtibata geçmesini isteyerek, "Lyra'nın öldürülmesinin ardından geniş çaplı tepkiye şahit olduk. Lyra'yı öldürenleri adalete teslim etmek amacıyla bu tepkiyi somut delillere dönüştürmek için toplum ve yerel polislerle çalışmakta kararlıyım." dedi.

Şiddet olaylarını izlerken öldürüldü



Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde 18 Nisan 2019 akşamı, İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı 1919'daki ayaklanışının yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve şiddet olaylarının yaşandığı gösterileri izleyen 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee vurularak öldürülmüştü.

İrlanda Cumhuriyet Ordusundan (IRA) ayrılanlar tarafından kurulan Yeni IRA, "Düşmana saldırısı sırasında, Lyra McKee düşman kuvvetlerinin yanında dururken trajik bir şekilde öldürüldü." diyerek sorumluluğu üstlenmişti.

"Düşman kuvvetleri" ifadesi ile polisi kasteden Yeni IRA, McKee'nin ailesi ve arkadaşlarından "tam ve içtenlikle" özür dilediklerini duyurmuştu.

İrlanda sorunu

İngiliz İmparatorluğu'nun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar ayrılıkçı Katolikler ile İngiltere ve birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllardaki terör olaylarında yaklaşık 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Yeni IRA

1998 yılındaki barış anlaşmasını reddeden IRA mensuplarınca kurulan ve önceleri adı "Gerçek IRA" olan örgüt, 2012'de başka küçük gruplarla birleşmesiyle "Yeni IRA" adını almıştı.

Yeni IRA amacını, Kuzey İrlanda'daki İngiliz hakimiyetine son vermek ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'ni birleştirmek olarak açıklıyor.