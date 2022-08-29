BM Barış Gücü'nden 2 kişinin KKTC'deki plajda taşkınlık yaptığı iddiası araştırılıyor - Son Dakika
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BM Barış Gücü'nden 2 kişinin KKTC'deki plajda taşkınlık yaptığı iddiası araştırılıyor

29.08.2022 10:48
BM Barış Gücü'nden 2 kişinin KKTC'deki plajda taşkınlık yaptığı iddiası araştırılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne mensup iki personelin KKTC'de bir plajda taşkınlık yaptıklarına ilişkin iddianın araştırılması talimatını verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne mensup iki personelin KKTC'de bir plajda taşkınlık yaptıklarına ilişkin iddianın araştırılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne mensup iki personelin, Gazimağusa Glapsides Plajı'nda hasara ve taşkınlığa sebebiyet verdiği iddialarının medyada yer bulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konunun ivedilikle araştırılması talimatı vermiştir." ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun'un, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüştüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu olayın KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde, ciddiyetle ve hızlıca araştırılmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Colin Stewart, Özel Temsilci Ergün Olgun'a, yaşanan olayın ciddiyetinin farkında olduğunu, BM Askeri Polisi'nin Polis Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmaya hazır olduklarını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar, yaşanan olayla ilgili, KKTC makamlarıyla istişare edilerek gerçekleştirilecek tarafsız bir araştırma sonucunda konunun gereğinin yapılmasının takipçisi olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ersin Tatar, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Barış Gücü'nden 2 kişinin KKTC'deki plajda taşkınlık yaptığı iddiası araştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Barış Gücü'nden 2 kişinin KKTC'deki plajda taşkınlık yaptığı iddiası araştırılıyor - Son Dakika
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