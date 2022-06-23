Kuzey Kore'de sınıra nükleer silah konuşlandırma önerisi iddiası - Son Dakika
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Kuzey Kore'de sınıra nükleer silah konuşlandırma önerisi iddiası

23.06.2022 12:31
Kuzey Kore'de sınıra nükleer silah konuşlandırma önerisi iddiası

Kuzey Kore'de yapılan önemli bir askeri toplantıda, sınır boyunca Güney Kore'yi hedef alan nükleer silah konuşlandırma önerisinin tartışıldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'de yapılan önemli bir askeri toplantıda, sınır boyunca Güney Kore'yi hedef alan nükleer silah konuşlandırma önerisinin tartışıldığı iddia edildi.

Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun dün başlayan toplantısında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ulusal savunma çalışmalarının ve askeri kapasitenin artırılmasına yönelik "önemli ve kritik görevlerin" onaylanması üzerine, üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldi.

Kim, cephe hattı birliklerinin operasyonel yeteneklerini geliştirmek için atılması gereken adımlar konusunda talimat verdi.

Öte yandan, KCNA tarafından paylaşılan fotoğrafta toplantı masasının yanında duran sınır bölgelerini de içeren Kore Yarımadası'nın doğu kıyısının büyük bir haritası dikkati çekti.

Toplantıya dair değerlendirmelerde bulunan Güney Kore'de Sejong Enstitüsü kıdemli analisti Cheong Seong-Chang, toplantıda ileri konuşlandırma taktik nükleer silah meselesinin tartışıldığını iddia etti.

Sınır boyunca Güney Kore'yi hedef alan nükleer silah konuşlandırma yönündeki önerilerin tartışıldığı öne sürülen toplantı, özellikle son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddiaların ardından geldi.

Kuzey Kore'nin nisan ayında test ettiği yeni bir tür taktik güdümlü silahın cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş kapasitesini büyük ölçüde iyileştirebildiği kaydedildi. Bu silahların ülkenin taktik nükleer silahları ve ateş gücü misyonlarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli olduğu aktarıldı.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

10 Haziran'da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

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Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi Son Dakika | Kuzey Kore lideri Kim, üst düzey askeri yetkililerle toplantı düzenledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de sınıra nükleer silah konuşlandırma önerisi iddiası - Son Dakika

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