Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA Tehdidi

11.01.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Yo-jong, Güney Kore İHA'larının Kuzey hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Pyongyang'ın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek, Seul yönetiminden konuya ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim Yo-jong, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back'in, Güney Kore'den geldiğini öne sürdüğü İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddetmesinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kim, Güney Kore'den gelen İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal etmesinin "açık bir gerçek" olduğunu öne sürerek, olaya ilişkin detaylı açıklama yapılması çağrısında bulundu.

Söz konusu eylemlerin sivil girişim olarak nitelendirilip egemenlik ihlali olmadığının savunulması durumunda Güney Kore'nin "Kuzey'e bağlı sivil kuruluşlara ait çok sayıda İHA görebileceği" uyarısı yapan Kim, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının "ağır sonuçlar" doğuracağını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermişti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:47
Sultangazi’de mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sultangazi'de mağaza açılışında izdiham yaşandı
11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 12:19:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye İHA Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.