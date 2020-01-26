Kuzey Kore lideri Kim'in idam ettirdiği öne sürülen halası yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim'in idam ettirdiği öne sürülen halası yıllar sonra ortaya çıktı

6 saat önce

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un sürgüne gönderdiği ya da idam ettirdiği iddia edilen halası Kim Kyong Hui, yıllar sonra bir tiyatroda ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim'in idam ettirdiği öne sürülen halası yıllar sonra ortaya çıktı, System.String[]

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un sürgüne gönderdiği ya da idam ettirdiği iddia edilen halası Kim Kyong Hui, yıllar sonra bir tiyatroda ortaya çıktı.


Kuzey Kore devlet medyası, Pyongyang'da cumartesi günü Samjiyon Tiyatrosu'nda düzenlenen Yeni Ay Yılı kutlama programını izleyen üst düzey isimler arasında Kim Kyong Hui'nin de yer aldığını aktardı.

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Kim Jong Un, Kuzey Kore, Pyongyang, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:13 
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