Kuzey Kore lideri Kim'in idam ettirdiği öne sürülen halası yıllar sonra ortaya çıktı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un sürgüne gönderdiği ya da idam ettirdiği iddia edilen halası Kim Kyong Hui, yıllar sonra bir tiyatroda ortaya çıktı.



Kuzey Kore devlet medyası, Pyongyang'da cumartesi günü Samjiyon Tiyatrosu'nda düzenlenen Yeni Ay Yılı kutlama programını izleyen üst düzey isimler arasında Kim Kyong Hui'nin de yer aldığını aktardı.