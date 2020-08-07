Kuzey Kore liderinden 5 yılın ardından ilk kez bir sel bölgesine ziyaret - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle Kuzey Hwanghae bölgesini ziyaret etti.

Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında yer alan Kuzey Hwanghae bölgesinde şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Sel sonucu 730'dan fazla evin sular altında kaldığı, bunlardan 179'unun ağır hasar aldığı aktarıldı. Ayrıca pirinç arazilerinin de büyük zarar gördüğü belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, selden etkilenen bölgeyi ziyaret ederek yetkililere evlerini kaybeden ailelere yiyecek ve barınak sağlama talimatı verdi. Ayrıca Unpha'da yer alan bir köyde 800 ev inşa edilmesine karar verildi. Kim Jong-un'un 5 yıl sonra ilk kez selden etkilenen bir bölgeyi ziyaret ettiği ifade edildi.

Kim Yong-un yaptığı açıklamada, "Selden etkilenen insanların yaşamlarını normal bir şekilde sürdürebilmeleri için uyku malzemeleri, günlük ürünler, ilaçlar ve diğer ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde sağlamak öncelikli" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG